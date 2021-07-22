موعد مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي 2021-2022

يستعد فريق انتر ميلان لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي 2021 – 2022، وذلك بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من الكالتشيو بعد تصدره ترتيب المسابقة برصيد 91 نقطة.





يستهل فريق انتر ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي يوم 21 أغسطس المقبل بمواجهة فريق جنوى، على استاد "سان سيرو" في تمام السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





ويواجه انتر ميلان في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي فريق هيلاس فيرونا يوم 27 أغسطس، ويلتقي مع سامبدوريا في الجولة الثالثة يوم 12 سبتمبر، ويواجه بولونيا يوم 19 سبتمبر بالجولة الرابعة، ويصطدم بفريق فيورنتينا بالجولة الخامسة يوم 22 أغسطس.





بينما ستقام مباراة انتر ميلان مع فريق روما الإيطالي في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل في مواجهة نارية بالبطولة التي تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري.



