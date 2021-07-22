مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب واحد من نجوم نادي الزمالك من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت التقارير أن عبد الله جمعة أنهى اتفاقه للانضمام إلى بيراميدز ووقع على عقود انتقاله للنادي السماوي لمدة 4 مواسم مقبلة بعد الجلسة التي جمعته مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز.





وحصل "جمعة" على مقدم تعاقده من نادي بيراميدز بشكل نهائي لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.





ويتبقى في عقد عبد الله جمعة مع الزمالك موسم واحد فقط ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



