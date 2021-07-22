عاجل.. قرار هام من "التموين" بشأن صرف الخبز المدعم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إتاحة خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائى دون التقيد بمحل إقامة المستفيد، تسهيلاً على المصطافين لصرف الخبز المدعم، حتى نهاية موسم الصيف.





وأتاحت التموين، عدد من المحافظات الساحيلة، والتي قررت صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة، في الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ و رأس البر بمحافظة دمياط.





ويستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم .





وفي السياق ذاته، كشف المهندس حسن الشيباني، مدير تموين مطروح، عن زيادة حصة المحافظة من الدقيق بواقع ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ طن شهريًا وذلك منعًا لأي أزمات، مشيرًا إلى أن وزير التموين وافق على ذلك وسيتم زيادة الحصة ابتداءًا من شهر يوليو.





وتابع: " أي مواطن مهما اختلفت محافظته ويحمل بطاقة تموين يستطيع صرف الخبز المدعم بواقع ٥ قروش للرغيف الواحد طوال أشهر الصيف".