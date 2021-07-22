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خلال 24 ساعة.. "الداخلية" تضبط 9 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:14 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عدد (9494) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (192) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (703) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة) الأخيرة.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9494) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9477) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (17) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
وتم تحرير (703) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (192) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1314) أرجيلة.
وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
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