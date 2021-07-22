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انهيار جزئي في مطعم أسفل عقار في الإسكندرية

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة بحري بالإسكندرية، اليوم الخميس، انهيار جزئيا في مطعم في الدور الأول علوي من أحد العقارات، دون حدوث أي من الإصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، إخطارا في الخامسة من صباح اليوم الخميس، تفيد بانهيار أجزاء من أحد المطاعم بالدور الأول في عمارة سكنية طريق الكورنيش.

وعلى الفور تحركت أجهزة الحي ورجال الأمن إلى موقع الانهيار، وتم فرض كردون بمحيطه لمنع اقتراب المارة والتنبيه على السيارات، ولم يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو ضحايا، فيما حدثت بعض التلفيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إعادة فتح الطريق بعد إزالة الأنقاض من الشارع.

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