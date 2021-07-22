انهيار جزئي في مطعم أسفل عقار في الإسكندرية

شهدت منطقة بحري بالإسكندرية، اليوم الخميس، انهيار جزئيا في مطعم في الدور الأول علوي من أحد العقارات، دون حدوث أي من الإصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، إخطارا في الخامسة من صباح اليوم الخميس، تفيد بانهيار أجزاء من أحد المطاعم بالدور الأول في عمارة سكنية طريق الكورنيش.



