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شوقي غريب: سعداء بالتعادل ونركز على مواجهة الأرجنتين

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على رضاه التام بتعادل الفراعنة في لقاء اليوم أمام إسبانيا بافتتاح مشوار المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو.

وأضاف بعد المباراة :"الحمد لله على التعادل في مباراة اليوم أمام منافس قوي معد للتتويج باللقب".

وتابع :"الشوط الثاني كنا نهاجم فيه أفضل من الأول والرغبة كانت واضحة في تحقيق نتيجة جيدة".

وزاد :"في المجمل نواجه فريق بطل أوروبا وأنا سعيد بالأداء وتحديدًا في الشوط الثاني".

واختتم حديثه :"مباراة الأرجنتين مهمة للغاية وسيكون أمامنا وقت والتفكير لخوض المباراة بشكل إيجابي".

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