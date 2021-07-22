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شوقي غريب: سعداء بالتعادل ونركز على مواجهة الأرجنتين
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:26 م
علي نبوي
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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على رضاه التام بتعادل الفراعنة في لقاء اليوم أمام إسبانيا بافتتاح مشوار المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو.
وأضاف بعد المباراة :"الحمد لله على التعادل في مباراة اليوم أمام منافس قوي معد للتتويج باللقب".
وتابع :"الشوط الثاني كنا نهاجم فيه أفضل من الأول والرغبة كانت واضحة في تحقيق نتيجة جيدة".
وزاد :"في المجمل نواجه فريق بطل أوروبا وأنا سعيد بالأداء وتحديدًا في الشوط الثاني".
واختتم حديثه :"مباراة الأرجنتين مهمة للغاية وسيكون أمامنا وقت والتفكير لخوض المباراة بشكل إيجابي".
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