شوقي غريب: سعداء بالتعادل ونركز على مواجهة الأرجنتين

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على رضاه التام بتعادل الفراعنة في لقاء اليوم أمام إسبانيا بافتتاح مشوار المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو.





وأضاف بعد المباراة :"الحمد لله على التعادل في مباراة اليوم أمام منافس قوي معد للتتويج باللقب".





وتابع :"الشوط الثاني كنا نهاجم فيه أفضل من الأول والرغبة كانت واضحة في تحقيق نتيجة جيدة".





وزاد :"في المجمل نواجه فريق بطل أوروبا وأنا سعيد بالأداء وتحديدًا في الشوط الثاني".





واختتم حديثه :"مباراة الأرجنتين مهمة للغاية وسيكون أمامنا وقت والتفكير لخوض المباراة بشكل إيجابي".



