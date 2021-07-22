بينها بضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها كالآتي:





في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).





بينما في مجال الأمن العام: فتم ضبط عدد (9) قضايا متنوعة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط عدد (885) مخالفة مرورية متنوعة.





وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد (133) حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



