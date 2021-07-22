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بينها بضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:29 م
هبة عبد الحفيظ
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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها كالآتي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
بينما في مجال الأمن العام: فتم ضبط عدد (9) قضايا متنوعة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط عدد (885) مخالفة مرورية متنوعة.
وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد (133) حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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