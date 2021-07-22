بالصور.. إزالات فورية لـ7 تعديات على أراضي الدولة بالدقهلية

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة أي أعمال تعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف خاصة في أيام العطلات، ورصدت أجهزة الوحدات عددا من المخالفات وتم إزالة عدد 7 حالات تعدٍ والبناء المخالف بمراكز ومدن السنبلاوين والمطرية والمنصورة.





ففي مركز ومدينة السنبلاوين، صرح متولي عبد العال رئيس المركز، بأنه تم متابعة أعمال إزالة فورية في المهد لبناء سور بطول 4 أمتار بارتفاع 3 أمتار بقرية قرقيرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية برهمتوش حيث قام المتعدي بغلق الشارع، وقد تمت الإزالة على نفقة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





كما تم متابعة عمليه إزالة فورية بقرية الزهايرة بنطاق الوحدة المحلية بميت غريطة لبناء سور بألواح صاج على سور قديم داخل الحيز العمراني على مساحة 41 مترًا تقريبا بارتفاع ٣ أمتار وتمت الإزالة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





وفي نطاق مركز ومدينة المطرية، قال محمد حمص رئيس المركز إنه تم تكليف لجنة التدخل السريع برئاسة المركز لإزالة شدة خشبيه تمهيدا لصب الدور الثالث العلوي بدون ترخيص بنطاق المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





فيما تم إزاله حالة تعد في المهد لحالة بناء بدون ترخيص بقرية العصافرة لإنشاء مباني الدور الأول العلوي حتى منسوب الأعتاب حيث تم تكليف لجنة التدخل السريع برئاسة المركز لوقف الأعمال المخالفة على مساحة 24 مترًا وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





كما تم التصدي لحاله صب سقف خرساني في المهد لبناء بدون ترخيص ليلا لسقف دور ثالث علوي بمدينة المطرية بمنطقة الجسر الواقي وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





وفي مركز ومدينة المنصورة قال هاني سليمان رئيس المركز إنه تم متابعة أعمال إزالة حوائط بالطوب الأحمر الدور الأرضي للبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية الدنابيق، كما تم متابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوى للبناء بدون ترخيص بعزبة الشناوي التابعة للوحدة المحلية بمنية محلة دمنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، "لا تفريط فى متر واحد من الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة".





وأضاف، أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.



