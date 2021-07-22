تفاصيل حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناءالمخالف خاصة أيام العطلات، مشيرا إلي أنه تم إزالة عدد 7 حالات تعدي والبناء المخالف بمراكز ومدن السنبلاوين والمطرية والمنصورة.









ففي مركز ومدينة السنبلاوين قال متولي عبد العال رئيس المركز أنه تم متابعه أعمال إزاله فوريه في المهد لبناء سور بطول 4 متر بإرتفاع 3 متر ناحيه قرية قرقيرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية برهمتوش وقام المتعدي بغلق الشارع حيث تمت الإزالة على نفقة المخالف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعه عمليه إزاله فوريه بقريه الزهايره بنطاق الوحده المحلية بميت غريطه لبناء سور بألواح صاج على سور قديم داخل الحيز العمراني على مساحه41 متر تقريبا بارتفاع ٣ أمتار وتمت الإزاله الفوريه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه.





وفي نطاق مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز أنه تم تكليف لجنه التدخل السريع برئاسه المركز لإزاله شده خشبيه تمهيدا لصب الدور الثالث العلوي بدون ترخيص بنطاق المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إزاله حاله تعدي في المهد لحاله بناء بدون ترخيص بقريه العصافره لإنشاء مباني الدور الاول العلوي حتي منسوب الأعتاب حيث تم تكليف لجنه التدخل السريع برئاسه المركز لوقف الأعمال المخالفه علي مساحه 24متر وتم إزالتها وواتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





كما تم التصدي لحاله صب سقف خرساني في المهد لبناء بدون ترخيص ليلا لسقف دور ثالث علوي بمدينه المطريه بمنطقه الجسر الواقي وتمت الازاله كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة..





وفي مركز ومدينة المنصورة قال هاني سليمان رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال إزالة حوائط بالطوب الأحمر الدور الأرضي للبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية الدنابيق، كما تم متابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوى للبناء بدون ترخيص بعزبة الشناوي التابعة للوحدة المحلية بمنيه محله دمنه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..





هذا وقد أكد "مختار" ان المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وقال أنه لاتفريط فى متر واحد من الأراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



