بالصور.. إقبال متوسط على حدائق القناطر الخيرية في ثالث أيام العيد

شهدت حدائق القناطر الخيرية، اليوم الخميس، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا متوسطا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه على النيل هربا من شدة الحرارة، حيث إن حدائق القناطر تعد قبلة لعدد كبير من مواطني القليوبية، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة للفسحة خلال العيد.





ووفرت إدارة ري القناطر عددا من الخدمات داخل الحدائق التابعة لها، وهي عفلة، والجامع، والتوفيقى أ، والتوفيقى ب، والياسمين، والحديقة النموذجية أ، وأبو إردان، والبحيرة، والنيل، والمركز الثقافي، ومن المنتظر تزايد الأعداد مع انكسار موجة الحر وخاصة في أوقات ما بعد الظهير وليلا.





وقال المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا، إنه يجرى متابعة كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعا للزحام، ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق، مشيرًا أن دخول الأطفال مجانا مع أسرهم ورسوم الدخول 20 جنيه للحدائق المطورة، وتترواح من 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى.





وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق، كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية.





وفي سياق متصل توافد المواطنون بمحافظة القليوبية في الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على الحدائق للاحتفال حاملين البالونات وسط فرحة الأطفال.





وناشدت محافظة القليوبية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.





وكان قد تفقد، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل ببنها، وحدائق القناطر الخيرية، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.





والتقى المحافظ بالمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات الطبية.





كما تفقد المحافظ أيضا حدائق مدينة القناطر الخيرية بعد فتحها أمام المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى، مع الحفاظ على التباعد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وحرص المحافظ علي تهنئة المواطنين في الحدائق وكورنيش القناطر الخيرية والتقط معهم الصور التذكارية وطالبهم بالالتزام بالتباعد الكافي والحرص على سلامتهم وعدم حدوث أي تجمعات، وطالب المحافظ المسئولين القيام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالحدائق والمتنزهات، خلال فترة الاحتفالات، وتحرير محاضر للمخالفين للإجراءات الوقائية.





كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





وشدد المحافظ على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالأبراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهه أي أعطال طوال أيام العيد.





وتابع الهجان جولته بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.





وشدد على رؤساء المدن والاحياء بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يوميًا والتخلص الآمن منها حفاظا علي البيئة ومنعًا للتلوث.



