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تطوير الذات بفرع ثقافة البحر الأحمر ‬

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
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اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لنشر الثقافة الأدبية ودعم المحاضرات التثقيفية في كل المجالات من خلال أندية الأدب ومن المثقفين بمواقع الهيئة، أقام فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد أدريس، باقة من الندوات الأدبية، حيث بثت مكتبة الخالدين بسفاجا أونلاين أمسية شعرية للشاعر بركة فنجرى والقى مجموعة من القصائد، كما عقد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية لشعراء نادى أدب سفاجا أدارها الشاعر الشاذلي عبدالعزيز مشاركا فيها ببعض قصائده وبمشاركة الشعراء عبيد طربوش، منال عبد الرازق، أعقب أالأمسية فقره عزف على الناى للفنان محمود عزاز.



قدم قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "تطوير الذات" ضمن محاضرات سلسلة التنمية البشرية القتها الدكتورة جيهان أحمد شوقي، تحدثت فيها عن ماهية تطوير الذات وهو تكوين أساس الإنسان في الكثير من المجالات المختلفة وتحسين معيشة الحياة، والسعي وراء الأحلام والطموحات وتطوير للهوية والموهبة، كما استعرضت مهارات تطوير الذات وتطوير الثقة بالنفس وانها مهارات فن التواصل وفن الإدارة وتنمية مهارات التفكير واكتساب مهارات علمية وعملية في الحياة ٠



بث بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة توعوية للتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، متحدثا، اصحاب القدرات الخاصة هم فئة موجودة بالمجتمع بالفعل فى الزمن السابق كان التعامل معهم بالتهميش والاستبعاد حتى فى الحوار العام مع أسرهم والمجتمع والبيئة التى يعيشوا فيها وهذا يأثر على نفسية الشخص، أما عن كيفية التعامل معهم فاهم شئ لا ننظر لهم بنظرة دونية او نظرة شفقة لأن الله سبحانه وتعالى انقص من صاحب الهمة شئ وعوضه بشئ آخر، بجانب محاضرة بعنوان "العنف الاسرى واثرة على الطفل" القاها الشيخ درناوى فرج، موضحا أن العنف بصفة عامة هو معاملة الاخرين معاملة غير لائقة سواء كان العنف معنويا او عنف ماديا.

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