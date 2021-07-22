تطوير الذات بفرع ثقافة البحر الأحمر ‬

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تطوير الذات بفرع ثقافة البحر الأحمر
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:39 م
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اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لنشر الثقافة الأدبية ودعم المحاضرات التثقيفية في كل المجالات من خلال أندية الأدب ومن المثقفين بمواقع الهيئة، أقام فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد أدريس، باقة من الندوات الأدبية، حيث بثت مكتبة الخالدين بسفاجا أونلاين أمسية شعرية للشاعر بركة فنجرى والقى مجموعة من القصائد، كما عقد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية لشعراء نادى أدب سفاجا أدارها الشاعر الشاذلي عبدالعزيز مشاركا فيها ببعض قصائده وبمشاركة الشعراء عبيد طربوش، منال عبد الرازق، أعقب أالأمسية فقره عزف على الناى للفنان محمود عزاز.
قدم قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "تطوير الذات" ضمن محاضرات سلسلة التنمية البشرية القتها الدكتورة جيهان أحمد شوقي، تحدثت فيها عن ماهية تطوير الذات وهو تكوين أساس الإنسان في الكثير من المجالات المختلفة وتحسين معيشة الحياة، والسعي وراء الأحلام والطموحات وتطوير للهوية والموهبة، كما استعرضت مهارات تطوير الذات وتطوير الثقة بالنفس وانها مهارات فن التواصل وفن الإدارة وتنمية مهارات التفكير واكتساب مهارات علمية وعملية في الحياة ٠
بث بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة توعوية للتعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، متحدثا، اصحاب القدرات الخاصة هم فئة موجودة بالمجتمع بالفعل فى الزمن السابق كان التعامل معهم بالتهميش والاستبعاد حتى فى الحوار العام مع أسرهم والمجتمع والبيئة التى يعيشوا فيها وهذا يأثر على نفسية الشخص، أما عن كيفية التعامل معهم فاهم شئ لا ننظر لهم بنظرة دونية او نظرة شفقة لأن الله سبحانه وتعالى انقص من صاحب الهمة شئ وعوضه بشئ آخر، بجانب محاضرة بعنوان "العنف الاسرى واثرة على الطفل" القاها الشيخ درناوى فرج، موضحا أن العنف بصفة عامة هو معاملة الاخرين معاملة غير لائقة سواء كان العنف معنويا او عنف ماديا.
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