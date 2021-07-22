الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني (فيديو)

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن صناعة الدواجن شهدت تطورا كبيرا، حيث وفرت الدولة سبل تحفيزية للمربيين لفتح آفاق للاستثمار الداجني.





وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل 30 منشأة داجنة معزولة طبقا لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث يمكن تصدير العديد من المنتجات الداجنة، منوها بأن مصر على أعتاب الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، حيث وصلت نسبة الاكتفاء إلى 98% حتى الآن.



