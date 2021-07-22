Advertisements

الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن صناعة الدواجن شهدت تطورا كبيرا، حيث وفرت الدولة سبل تحفيزية للمربيين لفتح آفاق للاستثمار الداجني.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل 30 منشأة داجنة معزولة طبقا لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث يمكن تصدير العديد من المنتجات الداجنة، منوها بأن مصر على أعتاب الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، حيث وصلت نسبة الاكتفاء إلى 98% حتى الآن.

وأضاف أن مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج بيض المائدة، ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا، منوها بأن إنتاجنا الحيواني وصل إلى 58%، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح حاليا إلى النظام المغلق.

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"هي أعظم انتصاراتي".. حكاية مقتل محاسب على يد زوجته بطوخ (صور)

منذ أقل من ساعة

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ ثلث ساعة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

منتخب مصر يوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 ص

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

11:16 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

12:08 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

12:46 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان