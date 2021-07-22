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محكمة هونج كونج ترفض الإفراج بكفالة عن موظفي صحيفة مؤيدة للديمقراطية

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رفضت محكمة هونج كونج، اليوم الخميس، إطلاق سراح أربعة موظفين من صحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية، المغلقة الآن، بكفالة، بعد اتهامهم بالتواطؤ مع القوات الأجنبية بموجب قانون الأمن الوطني الذي زاد المخاوف بشأن الحريات الإعلامية، حسبما أرودت وكالة "رويترز".

جدير بالذكر، أن إدارة الأمن القومي في شرطة هونج كونج اعتقلت خمسة من أعضاء الاتحاد العام لأطباء علاج مشاكل التخاطب، اليوم الخميس، بسبب توزيعهم منشورات محرضة، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مجهولين، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشرطة قولها في بيان لها، إن إدارة الأمن القومي اعتقلت رجلين وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاما، اليوم الخميس، بتهمة توزيع منشورات تحريضية.


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