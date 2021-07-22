Advertisements

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 15 شخص برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ونقل المصابين بـ 5 سيارات إسعاف.

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وعددهم 7 أشخاص، مقيمين بذات الناحية وتبين إصابة 4 منهم من بينهم إثنين برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وبحوزة اثنين من الطرفين 2 بندقية خرطوش.

وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاجرة سوهاج حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"هي أعظم انتصاراتي".. حكاية مقتل محاسب على يد زوجته بطوخ (صور)

منذ أقل من ساعة

منتخب مصر يوجه ضربة قوية لبرشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 19 ساعة

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ ثلث ساعة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 21 ساعة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 ص

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

11:16 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

12:08 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

12:46 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان