عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 15 شخص برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ونقل المصابين بـ 5 سيارات إسعاف.





وأوضح المصدر أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وعددهم 7 أشخاص، مقيمين بذات الناحية وتبين إصابة 4 منهم من بينهم إثنين برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وبحوزة اثنين من الطرفين 2 بندقية خرطوش.





وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة.



