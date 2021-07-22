حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الكعبي

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن وجود إهتمام من مسؤولي القلعة الحمراء بالتعاقد مع أيوب الكعبى مهاجم فريق الوداد البيضاوى المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

وأوضح المصدر أن مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح لا يمانعوا تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بضم رأس حربة أجنبى جديد، من أجل معاونة محمد شريف فى الموسم الجديد.





وتابع المصدر أن لجنة التخطيط فتحت مفاوضات مع الكعبي بالفعل ولكنها ترى أن المطالب المالية للاعب بها مبالغة من جانبه حيث طلب الحصول على مليون و500 ألف دولا فى الموسم الواحد.





الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لم يطلب حتى هذه اللحظة التعاقد مع رأس حربة جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



