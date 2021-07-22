فلامنغو يصعد لربع نهائي كأس ليبرتادوريس

تأهل بطل الدوري البرازيلي فلامنغو، لربع نهائي كأس ليبرتادوريس، بعد الفوز (4-1) على ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني، في إياب دور الـ16، و(1-0) قبلها في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي في الأرجنتين.





في معقل الفريق البرازيلي، افتتح رودريغو كايو رباعية أصحاب الأرض (ق9)، قبل أن يدرك ديفينسا إي خوستيسيا التعادل عبر الكولومبي راؤول لوايزا (ق41).





لكن في الشوط الثاني، تقدم فلامنغو مجدداً، حين سجل الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا الهدف الثاني للفريق (ق66)، وفي العشر دقائق الأخيرة من اللقاء، انهى فيكتور دوس سانتوس رباعية فريقه بثنائية (ق83 و90).





وبهذه النتيجة، تمكن بطل ليبرتادوريس 2019، من إقصاء حامل لقب كوبا سود أمريكانا 2020، ليعبر إلى ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من المباراة بين إنترناسيونال البرازيلي، وأوليمبيا الباراغوياني.



