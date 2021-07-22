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الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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سطر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، تاريخًا جديدًا لنفسه بعد مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو المقامة في اليابان.

وشارك الشناوي في مباراة اليوم التي جمعت بين منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في افتتاح مشوار الفراعنة بالأولمبياد.

وأصبح محمد الشناوي أول حارس مرمى يُشارك في جميع البطولات الكبرى حيث شارك في بطولة كأس العالم التي جرت في روسيا 2018 وأولمبياد طوكيو، وكأس الأمم الأفريقية 2019، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

وساهم محمد الشناوي في قيادة منتخب مصر الأوليمبي لتحقيق التعادل في مباراة اليوم أمام نظيره إسبانيا بدون أهداف والحصول على أول نقطة في البطولة.

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