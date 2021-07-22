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محافظ سوهاج يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وجاء فيها: " يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو، تلك الثورة المجيدة التي كانت وستظل رمزا للإرادة الشعبية الحرة، والتفاف الشعب المصري حول قواته المسلحة الباسلة، لارساء قيم الحرية، والعدل، والمساواة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من رقي وتقدم.

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