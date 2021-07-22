محافظ سوهاج يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.



