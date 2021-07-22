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الشناوي الأفضل.. تقييم لاعبي مصر بالكامل أمام إسبانيا

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعادل منتخب مصر الأوليمبي بدون أهداف أمام نظيره إسبانيا في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الخميس سابورو دوم بافتتاح مشواره في أولمبياد طوكيو المقابمة باليابان.

 

وحصد المنتخب المصري النقطة الأولى له في البطولة حيث سيخوض مباراة هامة مقبلة أمام الأرجنتين.

 

وفيما يلي تقييم لاعبي منتخب مصر بعد التعادل في مباراة اليوم :-

 

محمد الشناوي 7.8

 

كريم العراقي 7.2

 

أسامة جلال 7.4

 

أحمد حجازي 7.4

 

محمود حمدي الونش 7.3

 

أحمد فتوح 6.6

 

أكرم توفيق 7

 

إمام عاشور 6.5

 

طاهر محمد طاهر 6.8

 

رمضان صبحي 6.4

 

أحمد ياسر ريان 6.6

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