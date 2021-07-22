السعودية تخسر أمام كوت ديفوار 2-1 في أولمبياد طوكيو

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة أمام نظيره الإيفواري 1-2، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة كرة القدم للرجال، في أولمبياد طوكيو.

تقدم المنتخب الإيفواري بهدف سجله عبد الإله العمري، لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 39، وتعادل المنتخب السعودي بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 44، قبل أن يسجل فرانك كيسي الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حصل لاعب المنتخب الإيفواري، أبو بكر دومبيا، على البطاقة الحمراء.

وحصد المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب السعودي بلا رصيد.