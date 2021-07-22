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بطل اليورو.. غموض مستقبل نجم يوفنتوس

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا يزال الحديث مستمر حول مستقبل مدافع يوفنتوس، الإيطالي جورجيو كيليني، رفقة ناديه خلال الفترة القادمة.


يمتلك المدافع الإيطالي (36 عاماً)، عقداً رفقة يوفنتوس انتهى في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ولا يوجد مفاوضات حالية للتجديد.


وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، أن خطر انتهاء علاقة الحب الطويلة مع "البيانكونيري" فجأة لا يزال قائماً.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الغموض حالياً يسيطر على مستقبل الدولي الإيطالي، والذي كان من المفترض أن يتلقى التجديد عقب مشاركته مؤخراً في "يورو 2020".


وكان الدولي الإيطالي نجح في قيادة منتخب إيطاليا للفوز بيورو 2020، وذلك بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.


وسيحاول يوفنتوس في قادم الأيام تجديد عقد المدافع المخضرم، وذلك بدلاً من رحيله بشكل مجاني، وخوضة تجربه جديدة في مسيرته قبل اعتزاله كرة القدم.

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