سيراميكا كليوباترا يصارع الزمالك على ضم صخرة الدوري المصري

أبدى نادي سيراميكا كليوباترا، رغبته في الحصول على خدمات محمود مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن نادي سيراميكا كليوباترا، دخل في مفاوضات مع مدافع وادي دجلة، إلا أن اللاعب قرر إرجاء الأمر، حتى يعرف موقف الزمالك من ضمه.

جدير بالذكر أن مرعي تلقى بعض الاتصالات الشفهية من جانب إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، ولكن لم تتضح الصورة بشكل كامل.