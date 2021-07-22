محمد الشرنوبي يروج لحفله في المملكه العربيه السعودية

روج الفنان محمد الشرنوبي لحفله المقبله المقرر إقامتها في جده المملكه العربيه السعودية، يوم السبت الموافق ٢٤ يوليو القادم وذلك من خلال صفحته موقع تبادل الصور والفديوهات" إنستجرام ".









نشر محمد صور جديده له من داخل الطائره عبر خاصيه "أستوري" وعلق عليها قائلا" إلي جده ".









والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي الدراميه شارك في مسلسل " ليه لأ " وهو من بطوله أمينه خليل ، هاله صدقي ، هاني عادل ، محمد الشرنوبي ، شيرين رضا ، محسن محي الدين ، ومن إخراج مريم أبو عوف ، وتأليف مريم نعوم.









وكانت أخر أعماله الغنائيه " رحله واحده " وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، و توزيع علي فتح الله .



