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"ربنا يطمنك عليها وعلي عيلتك يارب ".. راندا البحيري توجه رساله لوالد حلا شيحة

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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وجهت الفنانة راندا البحيري، رساله شكر للفنان التشكيلي أحمد شيحه عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانه راندا صوره للفنان أحمد شيحه عبر صفحتها وعلقت عليها قائلا "  بعد كل اللي حصل واللي إتقال والتضامن من قِبَلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.. وُجب عليّ تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحا وعايزه أقوله حضرتك علي رأسي وأنا بحترمك جدا جدا جدا وبحبك بجد وشكرا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومقدره جدا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي".


تابعت رندا قائلا " أنا أم وعارفه وحاسه بيك جدا وربنا يطمنك عليها وعلي عيلتك كلها وأتمني ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم انت وعائلتك المصونة.. وآسفه لو كنت حادة في ردي علي بوست إبنتك الفنانة والتي طالما أحببتها من صغري وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها… ولازلت أتمني لها كل خير يارب ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم آمين".


والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه " البحيري " شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " كوفيد 25 " وهو من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

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