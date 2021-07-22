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توقيع غرامات على 14 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية (صور)

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توقيع غرامات مالية جديدة على 14 من مستأجرى الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ووجود عدد من شكاوى المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها، محذرًا أنه لا تغافل عن أى تجاوزات وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات، مشددًا على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد فى حال تكرار المخالفات مرة أخرى.

وأكد محافظ الإسكندرية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من أبوقير شرقا حتى سيدى كرير غربا وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التى أعلنت عنها المحافظة لاستقبال رواد الشواطئ.

وعن الحملات الرقابية؛ قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم شن 4 حملات مفاجئة مكبرة على طول الكورنيش خلال أول وثان أيام العيد، بالإضافة إلى تواجد لجان المرور لمفتشى ومراقبى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفة مستمرة على مدار اليوم، وأسفرت الحملات عن مصادرة 300 شيشة ورصد مخالفات فى عدد من شواطيء، تمهيدا لتوقيع غرامات مالية عليهم.

وأضاف أن نسب الأشغال فى أولى أيام العيد شهدت انخفاضا ملحوظا حيث وصلت إلى 50٪ بينما شهد ثان يوم العيد نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلى 100٪، مؤكدًا على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.
توقيع غرامات على 14 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية (صور)
توقيع غرامات على 14 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية (صور)
توقيع غرامات على 14 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية (صور)
توقيع غرامات على 14 من مستأجري الشواطئ بالإسكندرية (صور)

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