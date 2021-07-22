الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

نجحت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي في إنهاء الاتفاق مع وكيل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد عقد الأخير خلال الفترة المقبلة.

ويوقع السولية على عقود تجديده خلال الساعات القادمة، حيث سيمدد موسمين إضافيين وسيتم تعديل عقده على أن ينتهي بنهاية ٢٠٢٤.

وينتهي عقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم القادم، وحرص مسئولو الأهلي على تمديد عقده بعد مواصلة تألقه خلال الموسم الجاري.

ويلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي اليوم الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.