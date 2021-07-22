تفاصيل عرض آرسنال لضم نجم ليستر سيتي

أكدت تقارير إنجليزية، أن نادي أرسنال يعمل على تقديم عرضاً لنادي ليستر سيتي، من أجل التعاقد مع نجم الثعالب، صانع الألعاب جيمس ماديسون.

ووفقا لصحيفة (ديلي ميل) فإن النادي اللندني مستعد لتقديم لاعبين بالاضافة إلى الأموال للتعاقد مع هدفهم الرئيسي ماديسون، بالإضافة إلى الثنائي ريس نيلسون ومايتلاند نايلز.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال حدد البرتغالي ريناتو سانشيز نجم ليل كهدف بديل إذا لم تنجح محاولة التعاقد مع ماديسون.