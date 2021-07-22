بالصور.. أنشطة ترفيهية للمتعافين بمراكز صندوق مكافحة الإدمان طوال العيد

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.





كما شارك المتعافين فى كافة مراحل إعداد وتنظيم هذه الأنشطة حتى التنفيذ بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدرب.





ووجه المتعافون من الإدمان رسالة للشباب، تفيد بأن المخدرات دمرت حياتهم وكانت سببا فى حرمانهم من أسرهم قائلين: "نعاهد أنفسنا على تنفيذ ما تعلمناه فى مراكز العزيمة والبعد عن أي شيء يكون سببا للتعاطى.. المخدرات دمرت حياتنا وحرمتنا من أهالينا ومفيش بديل عن العلاج..بلاش حد يجرب التعاطى لأن الإدمان أخره ضياع الصحة ودمارها".



