الليلة.. وائل جسار يحيي حفلا بالإسكندرية تعرف علي التفاصيل!





فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.





يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل غنائي كبير وذلك نساء اليوم الخميس في الاسكندرية وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.ومن المتوقع أن يقدم وائل جسار عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منهم ماتغيبش ثواني ونخبي ليه، و"خليني ذكرى"، و"بتسأليني"، و"حلم حياتي" و"ولا في الأحلام"، و" مشيت خلاص" وغيرها.يذكر أن الفنان وائل جسار شارك مؤخرا في غناء أغاني فيلم " توأم روحى" ومنها أغنية "حلم حياتي"، و"رتبت الدنيا" وحققوا نجاحا كبيرا .أغنية “حلم حياتي" كلمات صابر كمال، والحان محمد بحبي، وتوزيع أشرف محروس، انتاج أحمد السبكى.