Advertisements

هنا الزاهد تتألق في أحدث اطلالة بدون مكياج

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة وذلك في السيارة الخاصة بها وتفاعل معها الجمهور.


وقامت هنا، بنشرها عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت هنا الزاهد في الصورة باطلالة صباحية من سيارتها، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير". 


من ناحية اخري ، أشادت الفنانة هنا الزاهد  بفيلم العارف للفنان أحمد عز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 


ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف اخراج انتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لاحمد عز مش بحبه ، كله هايل والمفاجأة احمد بالنسبالي.

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

الشناوي الأفضل.. تقييم لاعبي مصر بالكامل أمام إسبانيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. محمد الشناوي يتصدى ببراعة لكرة خطيرة من أسينسيو "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

حيلة برشلونة الجديدة لتجديد عقد ميسي

منذ 39 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الكعبي

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا كليوباترا يصارع الزمالك على ضم صخرة الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

12:08 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

11:16 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان