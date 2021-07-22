هنا الزاهد تتألق في أحدث اطلالة بدون مكياج





وقامت هنا، بنشرها عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت هنا الزاهد في الصورة باطلالة صباحية من سيارتها، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير".





من ناحية اخري ، أشادت الفنانة هنا الزاهد بفيلم العارف للفنان أحمد عز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف اخراج انتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لاحمد عز مش بحبه ، كله هايل والمفاجأة احمد بالنسبالي.





شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة وذلك في السيارة الخاصة بها وتفاعل معها الجمهور.