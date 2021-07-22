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مفاجأة.. نجم ريال مدريد معروض على تشيلسي

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد تقرير صحفي إسباني، أن نجم فريق ريال مدريد الدولي البلجيكي إيدين هازارد، قد يعود الى تشيلسي، خلال سوق الإنتقالات هذا الصيف.

 

 

وذكرت صحيفة " آس " الإسبانية، أن بعض الوسطاء يحاولون إعادة هازارد الى تشيلسي، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

 

 

وأضاف المصدر أن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن هازارد مقابل 60 مليون يورو فقط، ولكن النادي اللندني يعي صعوبة الصفقة بسبب راتب اللاعب المرتفع.

 

 

هازارد صاحب الـ30 عاماً إنضم الى ريال مدريد في 2019 مقابل 115 مليون يورو، وخاض مع الفريق الملكي 43 فقط مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 8.

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