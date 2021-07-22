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فرمان ناري.. كارتيرون يرفض رحيل أخطبوط الزمالك

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واوضحت تقارير صحفية أن جنش يعد من أبرز الأسماء، بل والإسم الوحيد بين حراس الزمالك الذي يرفض كارتيرون خطوة رحيله عن الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمود جنش، قد تلقى عرضًا مغريًا من نادي فاركو خلال الفترة الماضية، لكن بنسبة كبيرة الصفقة لن تتم، بسبب تمسك الزمالك باستمرار الحارس.

 

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