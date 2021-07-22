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في ثاني أيام عيد الأضحي "العارف" يتصدر إيرادات الأفلام

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، صدارة إيرادات عيد الأضحى حيث حقق أمس فيلم العارف إيرادات وصلت إلى 4,825,751 جنيه.

 

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر ، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

بينما حقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات بلغت قيمتها 2,225,943 جنيه، فى ثاني يوم عرض له في عيد الأضحى.

 
وهناك أملا كبيرا من النجوم فى تحقيق نجاح كبير خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السينما فى الفترة الحالية بسبب فيروس كوورنا المستجد.

بينما جاء في المركز الثالث  فيلم "مش أنا" حيث حقق  إيرادات بلغت قيمتها 1,809,062 جنيه ليحتل بذلك المركز الثالث بعد فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والعارف.

 
قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني" شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

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