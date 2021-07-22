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بشرى سارة من البيئة بشأن الشواطئ المتضررة من التلوث الزيتي ببورسعيد

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت وزارة البيئة، أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والموفدة لمعاينة التلوث الزيتى ببورسعيد قد أجرت صباح اليوم مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتى الذى ظهر بالأمس بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف) التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة بورسعيد، حيث أسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.

وأعلنت وزارة البيئة إلى إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف) التابع للهيئة العامة للبترول، حيث إن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث، موضحةً قيام الوزارة بأخذ عينات منه قبل تشتته وتم ارسالها لفرع جهاز شئون البيئة بالسويس لتحليلها، ومقارنتها بالمصادر المحتملة لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقدمت وزارة البيئة بالشكر لمحافظ بورسعيد ولشركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول على مجهوداتهم المتميزة منذ بداية الحادث حتى انتهاء أعمال مكافحة آثار التلوث على الشاطئ والتخلص الآمن منه.

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