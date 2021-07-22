ذبح وطعنات ووابل من الرصاص.. هدايا قاتلة عكرت فرحة عيد الأضحى

بينما كان المصريون يستعدون للاحتفال بعيد الأضحى، بالهدايا والتهاني والمباركات، والزيارات، والمشاركة في الفرحة، وذبح الأضاحي، حيث إن المصريون يحبون "اللمّة" في المناسبات، كان هناك من سيطر الشيطان على عقله وفكره، ودفعه إلى إزهاق الأرواح وذبح البشر، بدلًا من ذبح الأضاحي.





خلال أول أيام عيد الأضحى، ويومين سابقين، شهدت مصر عدة جرائم انتهكت فرحة العيد، وشغلت المتابعين، في مختلف محافظات مصر، كان آخرها ما حدث في محافظة المنوفية، عندما أقدم شاب على قتل خطيبته في شقتها.





وتعرضها لكم بوابة "الفجر" هذه الوقائع في السطور التالية:





"الذبح" هدية العيد إلى الخطيبة السابقة





في العيد، يستعد الخُطاب بالهدايا، يحملونها إلى حبيابتهم في العيد ليدخلوا السعادة على قلوبهن، أما المنفصلين فيكتفون بالابتعاد واستكمال حياتهم مع أشخاص آخرين، إلا أنه في قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أقدم عاطل على ذبح خطيبته السابقة، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى، في ظروف غامضة.





وعثرت الأجهزة الأمنية على سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها، وبالبحث تبين أن وراء الواقعة "م.ع.ع" 23 عاما، عامل بمقهى، وهو خطيب سابق لها، حيث استغل فترة العيد وقتلها داخل شقتها.





"عدة طعنات".. هدية زوج لزوجته في عيد الأضحى





أما في مركز إهناسيا ببني سويف، فقد قدم رجل لزوجته هدية قاسية جدًا، عبارة عن عدة طعنات أودت بحياتها، بعد علمه أنها قررت رفع دعوى خلع ضده، بسبب صعوبة الحياة مع هذا الزوج، ففكر وقرر الانتقام منها، وقتلها.





الزوج لم يكتف بذلك، وبعد قتل زوجته، شعر بحالة كبيرة من اليأس والإحباط، فقرر قتل نفسه والانتحار، وبالفعل قطع شرايينه، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، ونُقل تحت حراسة مشددة إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وابل من الرصاص.. هدية أخرى لمسن في محافظة الجيزة





أما في محافظة الجيزة، فقد شهدت واقعتين مؤسفتين، أولهما عندما قرر ثلاثة أشخاص الثأر من مزارع، بعد نحو 30 سنة من الخصومة الثأرية معه، ليكتبوا مع دقات الساعة في أول أيام العيد نهاية حياته على الأرض.





وكشفت التحقيقات أن المزارع الذي يبلع من العمر 66 عامًا، ويعيش في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كان يختبئ من مصيره في إحدى المناطق الزراعية، إلا أن القتلة الثلاثة ترصدوا به جيدًا، ورصدوا مكانه، واستطاعوا أن ينقضوا عليه مثل انقضاض الذئاب على الفريسة، وأطلقوا تجاهه وابلا من الرصاص ما أسفر عن مقتله على الفور.





جرعة قاتلة من الهيروين.. هدية عاشق لعشيقته في الجيزة





أما القصة الثانية فكان عنوانها هو "النشوة والمتعة حتى التعفن"، حيث عُثر على جثتين لشاب وفتاة كانا في حالة تعفن داخل السيارة، نتيجة لعدم وجود تهوية وغلق منافذ السيارة، لتناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة.





وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة تربطهما علاقة عاطفية، وتقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وكانا ليلة الواقعة يقضيان سهرة حمراء بداخل السيارة وفي أثناء العلاقة داخل السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثتين للوقوف على ملابسات الواقعة.