عقدة الفراعنة مستمرة أمام الأسبان بعد التعادل السلبي في الأولمبياد

انتزع متخب مصر نقطة ثمينة، من براثن نظيره منتخب إسبانيا بطل أوروبا تحت 23 سنة، بعد تعادلهما سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.





منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا ونجح في تشكيل ضغط كبير على دفاعات المنتخب الإسباني وهدد مرماه ببعض الهجمات الخطيرة ولكنها لم تسفر عن أي أهداف ليكتفي بالتعادل وحصد أول نقطة في مشواره بالأولمبياد في المجموعة التي تضم معهما أيضًا منتخبي الأرجنتين واستراليا.





رغم الأداء القوي الذي قدمه منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب إسبانيا في مباراة اليوم، إلى أنه فشل في التخلص من عقدة الفراعنة الأزلية والمتمثلة في عدم تحقيق أي انتصار على الأسبان في مختلف البطولات.





وتقابلت مصر مع اسبانيا في 6 مباريات بمختلف المنتخبات الوطنية، حقق الأسبان الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يحقق الفراعنة أي فوز خلال المواجهات الستة وآخرها كان التعادل السلبي في مباراتهما صباح اليوم الخميس، في أولمبياد طوكيو 2020.



