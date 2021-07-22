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"أمهات مصر" لـ الطلاب: "مفيش حاجة اسمها بعبع الثانوية العامة"

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنه لا يوجد شيء يسمى "بعبع الثانوية العامة"، في إشارة منها إلى مادة الفيزياء التي سيؤديها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة السبت المقبل.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هذا المصطلح تم اختراعه من البعض لأهداف ومصالح شخصية، ولكن على الطلاب أن لا ينساقوا وراء هذه المصطلحات وعليهم الاجتهاد والمذاكرة وهذا هو معيار التفوق و"القضاء على أي بعبع" كما يصفوه البعض.

وناشدت عبير، أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بالتركيز في الامتحانات المقبلة دون الالتفات لأي أمور تشغلهم عن امتحاناتهم، خاصة وأن امتحان الفيزياء بعد غدٍ السبت، وعليهم التركيز وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم فيه واحتواء أبنائهم، قائله: "لكل مجتهد نصيب".

وتابعت: "على أولياء الأمور عدم الضغط على أبنائهم من أجل الحصول على درجات مرتفعة، مؤكدة أن لا شيء يسمى بكليات القمة"، مستطردة: "كلية القمة هي الكلية التي يلتحق بها الطالب وتناسب قدراته ويتفوق فيها بغض النظر عن مجموعها".

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