"أمهات مصر" لـ الطلاب: "مفيش حاجة اسمها بعبع الثانوية العامة"

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنه لا يوجد شيء يسمى "بعبع الثانوية العامة"، في إشارة منها إلى مادة الفيزياء التي سيؤديها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة السبت المقبل.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هذا المصطلح تم اختراعه من البعض لأهداف ومصالح شخصية، ولكن على الطلاب أن لا ينساقوا وراء هذه المصطلحات وعليهم الاجتهاد والمذاكرة وهذا هو معيار التفوق و"القضاء على أي بعبع" كما يصفوه البعض.





وناشدت عبير، أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بالتركيز في الامتحانات المقبلة دون الالتفات لأي أمور تشغلهم عن امتحاناتهم، خاصة وأن امتحان الفيزياء بعد غدٍ السبت، وعليهم التركيز وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم فيه واحتواء أبنائهم، قائله: "لكل مجتهد نصيب".



