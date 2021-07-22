حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكري التاسعة والستين لثورة 23 يوليو.





وقال "زين" في تهنئته، إنها الثورة التي تكاتف وتلاحم فيها قوى الشعب المصري مع جيشه الوطني، نحو تحقيق هدف نبيل وعظيم، حفاظًا علي الدولة المصرية.





وأضاف أن مَشهدُ التحالف تكرر بين الشعب المصري وقواته المُسَلحة في ثورة 30 يونيو، لتصحيح المسار، وإنقاذ الدولة المصرية من جماعة الإرهاب، ليبدأ المصريون طريقهم نحو بناء جمهورية جديدة، في ظل قيادة وطنية مخلصة.





وأكد "زين" أن تلك هي الروح والعلاقة القوية بين كافة طوائف الشعب وجيشه وشرطته، والمحفوظة بعناية الله على مر التاريخ، وستظل بمشيئة الله، وهو المشهد الذي نراه كل يوم في ميادين العمل من تكاتف وتحالف كل قوى الشعب مع جيشه وشرطته، للبناء والتعمير، وتحقيق الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة.



