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Egypt تتعادل مع اسبانيا في اولى مباريات الفراعنة في اولمبياد طوكيو 2021

الخميس 22/يوليو/2021 - 01:59 م
Egypt
Egypt
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Egypt تتعادل مع اسبانيا في اولى مباريات الفراعنة في اولمبياد طوكيو 2021

حصد منتخب Egypt نقطة ثمينة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب "سابورو دوم".

الماتادور الإسباني رغم محاولاته الهجومية والاستحواذ إلا أنه لم يستطع هز شباك محمد الشناوي، وتقاسم منتخبي Egypt وإسبانيا النقاط، في انتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وأستراليا والتي تقام بعد قليل.

وأصبح محمد الشناوي ثاني حارس مصري يخوض نهائيات كأس العالم والأولمبياد بعد مصطفى كامل منصور حارس مرمى في كأس العالم 1934 وأولمبياد برلين 1936.

وسار أحمد ياسر ريان على خطى والده، ياسر ريان شارك أمام إسبانيا في أولمبياد برشلونة 1992، واليوم شارك نجله بعد 19 عاما أمام اللاروخا في ثاني مواجهات Egypt وإسبانيا بالأولمبياد.

وسيلتقي منتخب Egypt يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 9:30 صباحًا مع نظيره الأرجنتيني على نفس الملعب، وفي نفس اليوم تواجه إسبانيا نظيرتها أستراليا.

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني، وشوقي غريب مدرب منتخب مصر، التشكيل الأساسي للمباراة الافتتاحية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وشهدت تشكيلة اللاروخا وجود العديد من العناصر التي شاركت مع المنتخب الأول في نهائيات يورو 2020.


تشكيل مباراة Egypt واسباني في اولمبياد طوكيو 2021


وجاءت تشكيلة إسبانيا كالتالي:

أوناي سيمون، مينجويزا، جارسيا، باو توريس، ميراندا، بيدري، ميكيل ميرينو، سيبايوس، داني أولمو، أسينسيو، أويارزابال.

بينما تشكيلة المنتخب المصري، جاءت كالآتي:

محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، إمام عاشور، أكرم توفيق، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان.


Egypt تتعادل مع اسبانيا في اولى مباريات الفراعنة في اولمبياد طوكيو 2021


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مصر واسبانيا اولمبياد طوكيو 2021 Egypt

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