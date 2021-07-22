بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية للمواطنين بمدينة جمصة الساحلية وذلك تزامنا مع زيادة تردد المصطافين على مدينة جمصة الساحلية خلال فصل الصيف وخلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.





وتابع "مكي"، أنه تم توفير عيادة متنقلة على الشاطئ تضم مختلف التخصصات الطبية من ضمنهم عيادات لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تفعيل خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتوفير ادوية لجميع التخصصات وكافة ادوية الطوارئ والنزلات المعوية والحساسية بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا مما يساهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه من استمرار لانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.





وأوضح "مكي" أن هناك تنسيق وتعاون بين العيادة الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف ومستشفى جمصة والمستشفيات المحيطة لسرعة الاستجابة للمواطنين وتقديم افضل خدمة طبية لهم متمنيا لهم قضاء عيد أضحى سعيد وهم بكامل الصحة والعافية.



