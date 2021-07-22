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بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
الخميس 22/يوليو/2021 - 02:00 م
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية للمواطنين بمدينة جمصة الساحلية وذلك تزامنا مع زيادة تردد المصطافين على مدينة جمصة الساحلية خلال فصل الصيف وخلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.
وتابع "مكي"، أنه تم توفير عيادة متنقلة على الشاطئ تضم مختلف التخصصات الطبية من ضمنهم عيادات لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تفعيل خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتوفير ادوية لجميع التخصصات وكافة ادوية الطوارئ والنزلات المعوية والحساسية بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا مما يساهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه من استمرار لانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.
وأوضح "مكي" أن هناك تنسيق وتعاون بين العيادة الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف ومستشفى جمصة والمستشفيات المحيطة لسرعة الاستجابة للمواطنين وتقديم افضل خدمة طبية لهم متمنيا لهم قضاء عيد أضحى سعيد وهم بكامل الصحة والعافية.
وأضاف أن تلك المبادرات تأتي في إطار حرص الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وذلك ضمن خطة موضوعة للتأمين الطبي ويتم تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية تباعا بالمجان.
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