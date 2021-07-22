Advertisements

بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية للمواطنين بمدينة جمصة الساحلية وذلك تزامنا مع زيادة تردد المصطافين على مدينة جمصة الساحلية خلال فصل الصيف وخلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتابع "مكي"، أنه تم توفير عيادة متنقلة على الشاطئ تضم مختلف التخصصات الطبية من ضمنهم عيادات لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تفعيل خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتوفير ادوية لجميع التخصصات وكافة ادوية الطوارئ والنزلات المعوية والحساسية بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا مما يساهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه من استمرار لانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.

وأوضح "مكي" أن هناك تنسيق وتعاون بين العيادة الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف ومستشفى جمصة والمستشفيات المحيطة لسرعة الاستجابة للمواطنين وتقديم افضل خدمة طبية لهم متمنيا لهم قضاء عيد أضحى سعيد وهم بكامل الصحة والعافية.

وأضاف أن تلك المبادرات تأتي في إطار حرص الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وذلك ضمن خطة موضوعة للتأمين الطبي ويتم تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية تباعا بالمجان.
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة
بالصور.. عيادات متنقلة على شواطئ جمصة لتقديم خدمات مبادرة الرئيس لصحة المرأة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة صحة المراة مبادرة الرئيس جمصة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ ثلث ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الكعبي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 4 ساعات

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

الشناوي الأفضل.. تقييم لاعبي مصر بالكامل أمام إسبانيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يصارع الزمالك على ضم صخرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 13 ساعة

حيلة برشلونة الجديدة لتجديد عقد ميسي

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

12:08 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

11:16 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان