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مصايف الإسكندرية: نسبة إشغال الشواطئ وصلت إلى 100%

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأن نسب الغشغال في أول أيام عيد الأضحى كانت 50٪.

بينما شهد ثان يوم العيد نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلى 100٪.
 
وأكد جمال على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

وصدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامات مالية جديدة على عدد 14 من مستأجري الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ووجود عدد من شكاوي المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها.

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