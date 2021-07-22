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وزير الأوقاف يحذر من هذه العادة عند توزيع لحوم الأضاحي

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من تصوير أي شخص عند توزيع لحوم الأضاحي، احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية، مشددًا على ضرورة مراعاة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند التوزيع.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأربعاء، بقيادات الدعوة بمديرية بني سويف بحضور محمد عزت مدير المديرية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية.

وخلال اللقاء تحدث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن أهمية العمل والإخلاص فيه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا.

وشدد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، على الاجتهاد في مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا، مؤكدًا أن الاجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل شعار الأوقاف في المرحلة الراهنة.

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