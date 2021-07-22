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21 سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الخميس 22/يوليو/2021 - 02:06 م
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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