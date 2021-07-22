21 سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



