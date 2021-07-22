استشاري تغذية يحذر من تناول اللحوم بهذه الطريقة: تفرز مواد سرطانية (فييدو)

حذر الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول اللحوم، مشيرا إلى أنه يجب أن نبدأ من الآن في تقليل الوجبات مرة أخرى، وخاصة اللحوم.





وأشار "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن التوصيات العالمية تشير إلى أن تناول اللحوم الحمراء يكون مرتين أسبوعين، حيث أن دهون اللحوم تؤثر سلبيا على صحة الجسم، موضحا أن اللحوم الحمراء تحتوي عل فيتامينات هامة مثل الزنك والذي يستخدم في علاج مرضى كورونا، ولكنها أيضا تحتوي على دهون مؤذية لصحة الجسم.



