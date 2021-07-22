



محمد الشناوي يحقق رقما قياسيا كأول حارس يشارك في جميع البطولات الكبرى









يواصل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب Egypt، تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح أول حارس مصري في التاريخ يشارك في كأس العالم و الأوليمبياد وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي Egypt أمام اسبانيا اليوم في اوليمبياد طوكيو.





وبعد مرور 60 دقيقة ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخب Egypt الأوليمبي أمام إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو، بعد التنظيم الجيد للاعبي منتخب Egypt ومواجهة الضغط الإسباني.





وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب Egypt الأوليمبي أمام المنتخب الأسباني بالتعادل السلبي في وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.





تشكيل منتخب Egypt واسبانيا

وبدأت Egypt أمام إسبانيا بتشكيل مكون من : محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.





وأعلن منتخب إسبانيا عن التشكيل الذى سيواجه به منتخب Egypt في مباريات الجولة الأولي للفريقين بأوليمبياد طوكيو و جاء كالتالي :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .

















ودخل منتخب Egypt الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب Egypt الأولمبي عبر قنوات المجموعة.





تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب Egypt الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021





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