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160 ألف إصابة حرجة مسجلة في العراق بعد دخول الموجة الثالثة لكورونا

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق عن تسجيل 160 ألف إصابة حرجة بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من كورونا.

وقال مقرر اللجنة فالح الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصل عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الى اكثر من 160 الف مصاب، فضلا عن اكثر من 750 شخصا في العناية المركزة".

وأضاف، أن "فئة الشباب هم اكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة"، مؤكدا على "الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة، ومنها الاجراءات الوقائية والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات اللجنة".

وأضاف أن "الالتزام بالتوصيات، بالاضافة الى اخذ اللقاح، سيعطيان نتائج ايجابية بالموقف الوبائي"، داعيا "الجهات الدينية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح وزيادة نسبة المتلقحين للوصول الى المناعة المجتمعية".

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان صدر أمس الأربعاء، أن الموجة الثالثة تسبب ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الحرجة، بضمنها فئة الشباب، فيما أطلقت نداء وطنيا لكل العراقيين بالتعاون معها ومساعدة ملاكاتها في إيقاف سلسلة انتقال الوباء، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية

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