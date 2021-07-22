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استمرار التوافد على مصيف بلطيم ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، زحاما من المواطنين من قرى ومدن المحافظة، ومن عدد من محافظات الجمهورية لقضاء إجازة العيد، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم،بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتوافد الأطفال على الملاهي المنتشرة بشواطئ المصيف، إضافة إلى ركوب الدراجات، ولعب الكرة على الشواطئ مع انتشار باعة المسليات والتين الشوكي وغيرهم، إضافة إلى باعة البطاطا والحرنكش، والدرة الشامية.

وأكد العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير مل احتياجات المعدين والمصطافين بأسعار مناسبة للجميع مشيرًا إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه.

وأضاف عبد القوي، أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها، مؤكدًا أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

وشدد اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،على توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين بمصيف بلطيم، وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم، وحسن معاملتهم، واستمرار أعمال النظافة، والرش والتطهير.موجهًا العميد هاني محمد عبدالقوي،رئيس مصيف بلطيم،بالقيام بجولات مسائية ونهارية للإطمئنان على راحة المصطافين.

فيما تفقد اللواء خالد العزب،مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ،مدينة مصيف بلطيم للاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية، رافقه خلالها العميد هانى محمد عبد القوى،رئيس مدينة مصيف بلطيم بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة شملت الجولة المرور على نقطة شرطة مدينة مصيف بلطيم وتفقد الخدمات الأمنية بالمدينة الثابتة والمتحركة،وخاصةالميادين المزدحمة بزوار ورواد المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك واطمأن على تأمين الحدائق والمنتزهات العامة والميادين للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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