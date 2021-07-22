السيسي يبحث تطوير منظومة الصناعات البحرية مع رئيس "لورسن" الألمانية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات «لورسن» الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



