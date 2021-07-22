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السيسي يبحث تطوير منظومة الصناعات البحرية مع رئيس "لورسن" الألمانية

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات «لورسن» الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاجتماع، التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

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