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منتخب Egypt الاوليمبي يحقق تعادلا 0/0 بطعم المكسب مع اسبانيا فى افتتاح الاوليمبياد

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:20 م
منتخب Egypt الاوليمبي
منتخب Egypt الاوليمبي
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حقق منتخب Egypt الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

ويواجه منتخب Egypt يوم الأحد المقبل في 9:30 صباحًا منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية.

جاءت  أحداث الشوط الأول هجومية من قبل المنتخب الأسباني وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

Disciplined Egypt hold Spain to goalless draw in Olympics opener - Ahram Online

شهد الشوط الثاني إستحواذ و هجوم للمنتخب Egypt بعد إجراء شوقي غريب تغييرات بنزول كلاً من عمار حمدي و صلاح محسن و إبراهيم عادل على حساب طاهر محمد و أحمد ياسر ريان و إمام عاشور ، ونجح المنتخب المصري في الشوط الثاني في الهجوم على دفاعات منتخب إسبانيا لكن دون خطورة على المرمي.


بدأ منتخب Egypt أمام إسبانيا بتشكيل مكون من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش  أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور. 


بينما بدأ منتخب إسبانيا بتشكيل مكون من: سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .

القنوات الناقلة لمباراة Egypt واسبانيا
تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب Egypt الأولمبي عبر قنوات المجموعة.


تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب Egypt الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2.

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب Egypt الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب Egypt الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021
على نايل سات beIN SPORTS HD 7
beIN SPORTS HD 7
نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3
سهيل سات 11623 عامودي 27500 2

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الكلمات المفتاحية

مصر واسبانيا اولمبياد طوكيو اسبانيا Egypt

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