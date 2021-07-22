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أثناء التجول بدراجته في العلمين.. حوار أبوي بين السيسي وأحد الشباب (فيديو)
الخميس 22/يوليو/2021 - 02:25 م
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته مستقلا الدراجة في مدينة العلمين الجديدة، ويتحدث مع عدد من المواطنين حول ظروفهم المعيشية.
وسأل الرئيس السيسي، أحد الشباب الذين رافقوه في جولته بالدراجة، قائلا: "بتشتغل إيه؟"، فرد الشاب، "بشتغل في مكتبة أثناء الدراسة"، ليرد الرئيس، "إنت قاعد مع والدك.. هو إنت بتتكسف مني.. أنا بكلمك زي أبوك يا بني".
وأوضح الشاب: "المكتبة شغالة يعني بتجيب المصاريف، أنا عندي 29 سنة"، فرد السيسي: "29 سنة إنت لسه صغير.. بردو عايز إيه"، ورد الشاب، "نفسي لما اخلص الجيش يكون في مكان سكن كويس".
ونصح الرئيس السيسي، الشاب قائلا، "أنا اطحن نفسي وماكلش ولا انام ومحدش يغلبني أبدا.. العيل اللي بيتولد مش أكل وشرب لا ده تعليم وتواصل، متقولش الظروف صعبة"، مختتما حديثه معه، "كل سنة وإنت طيب وسلملي على والدك، وهما هياخدوا بياناتك"، ليرد الشاب، "كفاية أني شفت حضرتك".
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